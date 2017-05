Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Un étudiant mexicain invente un soutien-gorge qui détecte le cancer du sein Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Mai 2017 à 20:34 | | 0 commentaire(s)|

Voilà une invention qui va sans doute faciliter le dépistage du cancer du sein. Un étudiant mexicain âgé de 18 ans vient de remporter un grand concours international pour son soutien-gorge révolutionnaire. Impressionnant. Le cancer du sein est le cancer le plus courant chez les femmes en France. Cette maladie entraîne chaque année près de 12 000 décès dans l'Hexagone. L'invention d'un petit génie mexicain va aider à détecter le cancer plus tôt.



Un soutien-gorge détecteur de cancer La motivation de Julián Ríos Cantú est toute personnelle. Le jeune homme de 18 ans a assisté au long combat de sa mère contre la maladie. Après deux cancers du sein, cette dernière a subi une ablation des deux seins, une double mastectomie.

Le jeune chercheur s'est donc lancé dans la conception d'un soutien-gorge révolutionnaire pour aider à diagnostiquer plus tôt le cancer du sein. Le soutien-gorge EVA ressemble à une brassière de sport. Il est équipé de 200 capteurs sensoriels.

En étant porté 1h à 1h30 par semaine, il peut évaluer la texture, la température et la couleur de la peau des seins. Ces informations sont envoyées via bluetooth à une application d'analyse. Le résultat est ensuite transmis par mail à sa propriétaire et à son médecin.

Un outil supplémentaire pour diagnostiquer le cancer du sein

Le soutien-gorge EVA ne peut pas se substituer à un contrôle régulier par palpations, ni à une mammographie. Il permet simplement de détecter plus tôt des anomalies biologiques comme des changement de température ou de pigmentation, qui peuvent être le signe d'un cancer du sein.

Julián Ríos Cantú et son équipe ont remporté le prix Everis au Mexique, puis le premier prix des Global Student Entrepreneur Awards (GSEA). Il développe actuellement son invention au sein de sa jeune société Higia Tech avec sa récompense de 20 000 dollars. Il espère pourvoir la breveter et la mettre sur le marché prochainement.





