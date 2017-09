Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Une nouvelle fracassante pour le couple Brad Pitt et Angelina Jolie: C'est officiel, ils se remettent ensemble ! Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Septembre 2017 à 15:45 | | 0 commentaire(s)|

VUES 86 Il y a 7 semaines, le couple le plus célèbre d'Hollywood, s'est revu dans la maison d'un de leurs amis, loin du flash des photographes.

"Le couple a tout mis à plat" explique le biographe Ian Halperin "Tous les sujets ont été abordés et ils ont beaucoup pleuré".

Brad et Angelina se sont séparés il y a un an, suite à une altercation entre Brad et son fils Maddox, à bord d'un avion. L'acteur aurait été sous l'influence de l'alcool et de la drogue à ce moment là.



L'alcool et la dépendance à la marijuana auraient été à l'origine de la séparation mais aussi le travail et les voyages. Brad et Angelina se voyaient de moins en moins et des tensions ont commencé à apparaître entre eux deux.

La présence permanente de James Haven, le frère d'Angelina Jolie, dans le domicile familial a aussi mis de l'eau dans le gaz. "Les enfants ont commencé à le voir comme une figure paternelle et ça n'a pas plu à Brad", explique le biographe Ian Halperin.

Ensemble, le couple a six enfants, trois biologiques et trois adoptés.



Les deux stars suivent actuellement des sessions intensives de thérapie de couple, pour essayer de régler leurs problèmes. Brad Pitt a promis d'être plus présent et de s'impliquer davantage dans son rôle de père.

"Nous sommes comme Richard Burton et Elizabeth Taylor" aurait déclaré Angelina Jolie. Richard Burton et Elizabeth Taylor était un célèbre couple hollywoodien des années 60 et 70, qui s'est marié deux fois et a divorcé deux fois. Malgré les difficultés, ils n'ont jamais pu se passer l'un de l'autre.

On leur souhaite de régler leurs problèmes!





