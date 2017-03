Une pétition lancée contre Melania Trump aux Etats-Unis !

Le désamour entre le couple Trump et les Américains continue... Président impopulaire après seulement quelques mois au pouvoir, Donald n'était crédité que de 38% de satisfaction de la part des électeurs, contre 55% qui désapprouvent son action. Des chiffres aussi bas qui sont inédits aussi tôt dans un un mandat présidentiel. Et pour ne rien arranger, 63% des électeurs affirment que le milliardaire de 70 ans n'est pas assez pondéré, et 55% ne le pensent pas honnête.



Mais son épouse Melania n'est pas non plus épargnée. Il y a maintenant deux semaines, Doug Caruana, a lancé contre elle une pétition adressée au Sénat et aux sénateurs démocrates Bernie Sanders et Elizabeth Warren. Ce qu'il reproche à Melania ? Les frais exorbitants qu'elle coûte en sécurité aux Américains. "Le contribuable américain paie une somme exorbitante d'argent pour protéger la Première dame, qui vit dans la Trump Tower située à New York. Alors qu'il est nécessaire d'alléger la dette nationale, cette dépense n'engendre pas de résultats positifs pour la nation et devrait arrêté d'être payée par les contribuables."



La First Lady a en effet refusé de suivre Donald Trump à la Maison Blanche située à Washington, préférant rester à New York, à plusieurs centaines de kilomètres de là, afin que leur fils Barron poursuive sa scolarité. Mais, comme l'avait révélé l'officier James O'Neill dans un courrier aux élus de la ville le 21 février dernier, sa protection et celle de son fils coûte entre 127 000 et 146 000 dollars par jour à la police de New York. Avant de rajouter que la protection de la famille présidentielle entre l'élection du 8 novembre 2016 et la prise de fonction le 20 janvier 2017 avait coûté 24 millions de dollars.



source: TeleLoisirs.fr