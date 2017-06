Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Unicef Belgique : Nafissatou Thiam, devient la nouvelle ambassadrice Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juin 2017 à 14:35 | | 0 commentaire(s)| La championne olympique en titre de l’heptathlon, Nafissatou Thiam, devient la nouvelle ambassadrice d’Unicef Belgique, annonce mardi le Fonds des Nations unies pour l’enfance.



Après Axelle Red, Tatiana Silva ou encore Helmut Lotti, la Namuroise a accepté de rejoindre le club des célébrités ayant choisi de mettre leur popularité au service de l’Unicef.

L’intérêt du Fonds pour la sportive « s’est imposé comme une évidence », souligne celui-ci. « Menant de front des études de haut niveau et une carrière sportive déjà couronnée des plus grands succès », Nafi est « un exemple pour les jeunes générations ».



Pour le directeur général, Olivier Marquet, la Rhisnoise peut jouer un rôle important pour les enfants. « Par sa popularité, son enthousiasme et son dynamisme mais surtout parce qu’elle possède deux qualités inhérentes à l’Unicef, celle de placer la barre très haut tout en sachant bien garder les pieds sur terre. »

De plus, au fil du temps, l’Unicef a accordé de plus en plus d’importance au sport dans ses programmes d’urgence et de développement. Réintégration sociale d’enfants soldats, cours d’éducation à la paix, espace amis des enfants pour enfants traumatisés par des situations d’urgence, sont autant de domaines où les activités sportives occupent désormais une place déterminante.



« Le sport a en effet des effets bénéfiques sur la santé du corps et de l’esprit », souligne le Fonds des Nations unies. « Il nous livre aussi des leçons importantes sur le respect, la prise d’initiative et la coopération. Enfin, il favorise l’égalité pour tous et comble les écarts. »

L’athlète, pour qui les études ont toujours constitué une priorité indépendamment de sa carrière, « souhaite être un exemple dans ce domaine pour tous les enfants et les jeunes ». « J’espère que mon rôle d’ambassadrice me permettra de contribuer à la création d’un monde où l’éducation sera une priorité pour chaque enfant », conclut-elle.





