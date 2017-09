VIDEO: Diop Fall annonce le retour du Wassalam

Rédigé par Gustave FALL le 1 Septembre 2017 à 18:01 | Lu 1 fois

Diop Fall, le comédien depuis le lit de l'hôpital, annonce le retour du Wassalam, il a avant tout remercier toute la population sénégalaise, à commencer par Madame la Premiere Dame, Marieme Faye Sall et le Ministère de la Culture. Il a profite de l'occasion de la celebration de la Tabaski, pour pardonner et demander pardon a tous les musulmans. Dieu Merci, on sent toujours l'humour du comédien de Thiès tout le long de cette video