VIDEO - Les larmes de Ndeye Coumba de la série "Wiri Wiri"

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Mai 2017 à 01:15

L’équipe d’igfm.sn est allée à Thiès à la rencontre de Ndèye Coumba Coulibaly du Soleil Levant de la célèbre série Wiiri Wiiri. Dans cet entretien qu’elle nous a accordé, elle revient sur ses débuts dans le théâtre, des rôles qu’elle incarne et qui ne reflètent en rien sa véritable personnalité. «Au Sénégal on ne fait pas la différence entre l’artiste comédien en tant que tel et la personne dans la vie courante », se désole l’artiste. Elle revient aussi sur sa relation avec la mère de Mbaye Dosé et de Cheikhouna de leur vivant.