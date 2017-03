Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Vidéo-A la recherche du sourire perdu de Victoria Beckham Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Mars 2017 à 16:44 | | 0 commentaire(s)| Grâce à ses looks épurés et sa moue boudeuse, Victoria Beckham est connue pour le minimalisme dans tous ses états. Amatrice des tenues d’une seule couleur, l’ex-Spice Girl se limite également à une seule expression faciale.

A la recherche du sourire perdu de Victoria Beckham Paris Match | Publié le 31/03/2017 à 14h25 | Mis à jour le 31/03/2017 à 14h32 Margaret Macdonald

Victoria Beckham a perdu son sourire. Ancienne Spice Girl reconvertie en styliste et entrepreneuse, Victoria Beckham est une femme admirable, une mère aimante devenue au fil du temps un exemple pour beaucoup. Toutefois, Victoria Beckham n'est pas une femme souriante. La star assume parfaitement son expression faciale peu joviale et a même décidé d’en faire une signature en créant un tee-Shirt pour sa marque qui porte l’inscription «La mode a volé mon sourire». Ce mardi, Victoria a fait sensation à l’aéroport de Los Angeles en arborant son fameux tee-shirt, une paire de lunettes de soleil gigantesque et une expression glaciale.

Victoria Beckham, la mode d'abord Dans une interview accordée à l’édition américaine du magazine «Vogue » en 2015, Victoria Beckham avait déclaré que la pire question qu’un journaliste lui avait jamais posé est «Pourquoi ne souriez-vous jamais ?». La styliste en avait d’ailleurs profité pour donner une explication : «Je souris à l’intérieur de moi. Mais j’ai une responsabilité envers la communauté mode.» En 2013, Victoria Beckham avait déjà révélé à «T magazine» : «Je souris dans les photos de famille. Quand vous êtes dans une situation où vous êtes susceptible d’être prise en photo par les paparazzi, soit en train de marcher dans la rue. Vous auriez l’air assez étrange si vous souriez en permanence.» Une explication d’une logique assez implacable finalement.



Néanmoins, à la surprise générale, Victoria Beckham est apparue très souriante dans un clip avec le présentateur et comédien James Corden jeudi soir. Tous les deux de grands fans du film de 1987,«Mannequin», l’ancienne Spice Girl et James Corden ont réalisé une introduction inattendue pour sa fameuse émission Carpool Karaoke.







