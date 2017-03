Vidéo-Black M danse avec Shakira !

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Mars 2017

Peu de gens ont pu avoir la chance de faire un feat avec la magnifique Shakira. Et encore moins d’artiste français… En fouillant dans nos mémoires (pas les plus performantes, c’est vrai), il nous semble même que Black M est le premier rappeur français à avoir pu inviter Shakira sur un de ses sons !



C’est Gérard Piqué qui doit être jaloux (quoi que peut-être pas tant que ça). En attendant, Black M a même invité la belle colombienne à danser pour le clip de ‘’Comme Moi’’. Et le moins qu’on puisse dire c’est que la belle s’est donnée. Et pour une quarantenaire, son déhanché est toujours aussi efficace…