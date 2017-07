Vidéo-La fin tragique de celle qui voulait arriver à son mariage en hélicoptère

En décembre dernier, un tragique accident avait plongé le Brésil dans l'émoi. Quatre personnes à bord d'un hélicoptère s'étaient écrasées à São Paulo. Il n'y avait eu aucun survivant.



Rosemere do Nascimento Silva rêvait de surprendre son futur mari, en arrivant à son mariage en hélicoptère. Si les mois ont passé, le site brésilien G1 Globo vient tout juste de se procurer les images terribles de cet accident. En tout, le vol a duré 25 minutes.



Une vidéo précieuse pour les enquêteurs



À bord de l'hélicoptère se trouvaient donc la future mariée, un de ses frères, le pilote et la photographe. C'est cette dernière, enceinte de six mois, qui a enregistré le voyage de Rosemere. Comme on peut le voir sur les images, les conditions météorologiques ont subitement changé en plein vol. Le pilote volait quasiment à l'aveugle à cause de la nébulosité abondante. Vu ces conditions difficiles, il aurait été préférable qu'il fasse marche arrière.



L'hélicoptère s'était écrasé au beau milieu d'une forêt de São Paulo. La caméra avait été retrouvée parmi les restes de l'appareil. Les autorités brésiliennes avaient récupéré les corps sans vie des quatre passagers et la boîte noire de l'hélicoptère. La caméra, quant à elle, était restée sur les lieux de l'accident pendant quatre jours.



"L'erreur du pilote"



En recherchant les effets personnels des victimes, un autre frère de Rosemere avait trouvé la caméra sur les lieux du drame. Il a ensuite donné l'appareil aux enquêteurs afin de les aider dans leurs recherches. Ils ont ainsi retrouvé cette vidéo qui pourrait heurter votre sensibilité.



Toujours est-il que les images ont été d'une précieuse aide pour les enquêteurs. Pour les familles des victimes, il n'y a aucun doute: le pilote est l'unique responsable de ce crash. "Les images montrent le désespoir des passager et l'erreur du pilote. Il ne se rend pas compte du danger. Il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il était en train de faire", a expliqué l'avocat Fernando dos Reis.



Attention: âmes sensibles s'abstenir...