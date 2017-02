Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Vidéo-Paul Pogba s'offre une luxueuse maison à 3,4 millions d'euros Rédigé par leral.net le Mardi 7 Février 2017 à 17:42 | | 0 commentaire(s)| Selon The Sun, Paul Pogba vient d'acquérir une splendide maison dans la région du Cheshire. Depuis son arrivée à Manchester United, il avait passé six mois au luxueux Lowry Hotel. Le décor intérieur est moderne et les pièces sont spacieuses, à l'image de sa cuisine, en ovale et immense.



Paul Pogba a déboursé 3,4 millions d'euros pour cette luxueuse demeure. Elle abrite cinq chambres, toutes équipées d'une salle de bain privatisée. Elle ouvre directement sur un espace vitré, donnant sur la piscine intérieure et son hammam. Paul Pogba pourra aussi profiter de l'un de ses loisirs préférés, à savoir un billard intégré dans sa salle de jeux.



Une bonne affaire

La maison est parfaitement sécurisée et permettra à Paul Pogba de vivre en toute tranquillité. La star française de 23 ans a fait une bonne affaire car la demeure était au départ fixée à 3,49 millions de livres (plus de 4 millions d'euros) sur le marché.



Pour rappel, Paul Pogba a été transféré de la Juventus Turin à Manchester United lors du dernier mercato estival. Il est ainsi devenu le joueur le plus cher de la planète avec un transfert évalué à quelque 105 millions d'euros. Jusqu'à présent, le milieu français alterne le bon et le moins bon. Il a inscrit huit buts et distribué quatre passes décisives en 45 rencontres toutes compétitions confondues.



