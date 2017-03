Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Vidéo-Selena Gomez ouvre les portes de sa maison Rédigé par leral.net le Mardi 21 Mars 2017 à 21:56 | | 0 commentaire(s)| En Une ce mois-ci du magazine «Vogue», Selena Gomez s'est prêtée au jeu des «73 questions» et a ouvert les portes de sa maison au magazine.

«Loyale, gentille et généreuse». Ce sont les trois mots avec lesquels Selena Gomez aime se définir. La chanteuse a répondu aux «73 questions» de l'édition américaine de «Vogue» dans une vidéo inédite. Comme toujours, c'est le naturel qui a parlé. Filmée par les équipes du magazine, elle a ouvert les portes de sa maison. Au fil de la vidéo, on découvre un endroit chaleureux et élégant, loin du «bling bling» hollywoodien. Celle qui comptabilise plus de 100 millions d'abonnés sur son compte Instagram semble vivre dans cet endroit une vie simple, entourée par la nature.



Une jeune femme simple



Originaire du Texas, Selena Gomez raconte qu'elle a l'habitude de s'y rendre plusieurs fois par an afin de se ressourcer et de revoir certains membres de sa famille. L'occasion aussi pour elle de déguster les fameux plats de sa grand-mère, de traîner avec ses amis. Et quand elle n'est pas chez elle, Selena Gomez parcourt les quatre coins du monde: la jeune femme de 24 ans adore voyager et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle apprécie tout particulièrement visiter l'Europe, comme elle le dit dans cette interview. Le continent serait même sa destination préférée



