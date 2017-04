Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Vidéo-exclusive: C'est magnifique, regardez "vu d'en haut" Code Rouge ft Arona Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Avril 2017 à 15:10 | | 0 commentaire(s)| Spécialiste de la Soul, Arona chante selon ses humeurs et ses inspirations sur presque toutes les formes de musique. Avec sa voix très singulière, le Dandy de Dakar veut vous donner de l'amour! Ecoutez, likez et laissez-vous emporter par sa passion pour la musique.









En 2008, il participe à la création de l'Orchestre Universitaire "Anta Cheikh Band". Invité au festival Mission Olympic en Allemagne en 2013, il rencontre différents artistes du monde, pour continuer sa route jusqu'en Belgique.

Aussi appelé le "Dandy de Dakar", Arona est un auteur- chanteur né au Sénégal qui a commencé la musique dès l'âge de 13 ans. En 2003, à l’Université de Dakar, il intègre le groupe "Falkass" ou "Falafu kassumay" qui veut dire "fleuve de la paix" en dioula.En 2008, il participe à la création de l'Orchestre Universitaire "Anta Cheikh Band". Invité au festival Mission Olympic en Allemagne en 2013, il rencontre différents artistes du monde, pour continuer sa route jusqu'en Belgique.





A Bruxelles, Arona rencontre un percussioniste engagé, Felipe et un guitariste hors du commun, Diego, lors d'une Jam Session où ils partagent leur goût pour la musique. Très vite, ils vont s'enflammer sur scène ensemble et créer le "Kilombo Band". Aujourd'hui, l'artiste se prépare à sortir un EP de 04 titres suivi par Anwar, pour offrir un avant-goût de son talent.





