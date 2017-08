Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Viviane Bampassy : «Pour les vacances, je suis une maman à temps plein, je lis et je fais du sport » Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Août 2017 à 15:17 | | 0 commentaire(s)|

Viviane Bampassy, la ministre de la Fonction publique, de la Rationalisation des effectifs et du Renouveau du service public passe ses vacances gouvernementales en devenant «une maman à temps plein, lire et faire du sport. »



« Mes vacances ne seront pas de vacance telles qu’on le conçoit, je pense. Je vais plutôt prendre quelques jours de congé, mais ayant toujours l’œil rivé sur certains dossiers que nous suivons au Ministère. D’autant plus que j’ai choisi de rester au Sénégal pour être à proximité du lieu de travail, car il nous faut une présence accrue.



Toujours est-il que ma priorité sera de me consacrer à ma famille, de profiter surtout de mes enfants. J’irai à Saly avec eux car, il est important que nous membres du gouvernement, puissions porter par nos actes, la promotion de la destination Sénégal.



J’ai décidé donc de m’y retirer et de m’y reposer. Ce sera pour moi l’occasion pour moi d’être maman en temps plein. J’ai très peu le temps de le faire. Mes enfants en feront de même, je les laisserai profiter de moi. Je vais également lire, car j’adore la lecture.



Dans une autre vie, j’étais fonctionnaire. J’aime bien la littérature avec les charges que j’ai actuellement, j’avoue que les livres s’empilent sur ma table de chevet, sans que je trouve le temps de lire. Je vais donc mettre à profit ces quelques jours, pour en lire quelques-uns. D’habitude, je fais du sport, mais cette période me permettra d’intensifier les séances ordinaires.»



