Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Voici Oumar Guèye, garde du corps et homme de confiance de Youssou Ndour ! Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Juillet 2017 à 19:49 | | 0 commentaire(s)|

Cet homme que vous présente dakarposte.com a un fardeau. Il est chargé de protéger l'artiste interplanétaire, Youssou Ndour. Garde du corps attitré du patron du Super Etoile, Omar Guèye plonge dans le quotidien du "Roi You" et se fond totalement derrière ses faits et gestes.



Passant incognito, il est réputé rigoureux, discipliné avec un sens aigu de l’observation, mais aussi et surtout de sang froid bref sans lui cirer les bottes, il a les qualités essentielles de bodyguard professionnel.



Il nous revient de sources proches de l'enfant prodige de la Médina (Youssou Ndour) que ce dernier lui voue une confiance aveugle. Outre son métier de garde rapprochée, Oumar Guèye est l'homme à tout faire de son employeur. You l'envoie souvent lui faire ses courses, notamment se rendre à la banque pour des transactions, ...



Rares sont les fois où il lui faut enfiler un costard, pour ainsi dire qu' on ne soupçonne pas son métier en le voyant aux côtés de You. C’est cette discrétion que son patron apprécie, nous apprend on.



Très lié à l'auteur de Nothing in vain, Oumar Guèye le suit partout. Le veinard (touchons du bois) a d'ailleurs fait le tour du monde en compagnie de You. En sus de son chef, Oumar, aidé en cela par d'autres armoires à glace, veille au grain, notamment sur le protocole durant les déplacements professionnels ou privés du groupe (le Super Etoile) en respectant des procédures précises, avec discrétion et dans le strict respect des lois.



Durant ses missions, outre ses qualités personnelles, il dispose, nous souffle t'on, de son arme (avec permis), de radios afin d’être en relation avec ses collègues pour agir instantanément.



Pour les missions dites à risques , cet adepte d'arts martiaux, dispose d'un triptyque, mallette dépliable en trois parties comportant des plaques anti-balles pouvant servir à protéger son employeur.



En somme, les personnes avec lesquelles nous avons taillé une bavette aux fins de cerner la personne d'Omar Guèye s'accordent à saluer ses compétences, sa volonté et son sérieux "reconnus et appréciés".



"Sans être servile, il très disponible et souple, tant dans la fonction qu' à ses rares moments de répit" fait savoir une de ses connaissances.



DAKARPOSTE.com



Accueil Envoyer à un ami Partager