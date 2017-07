Voici ce qu’un homme devrait faire lorsqu’il vient de trouver son âme sœur !

Lorsque les hommes tombent amoureux, ils deviennent parfois maladroits. En effet, ils s’emmêlent les pinceaux et ne savent pas réellement ce qu’ils doivent faire.



Pour cette raison, voici quelques conseils pour les hommes en manque d’inspiration.



Lorsqu’un homme vient de trouver l’amour de sa vie, voilà ce qu’il doit faire : « Dites-lui qu’elle est belle. Embrassez-la dans le cou, sur la joue. Offrez-lui un très beau cadeau qui n’est pas encombrant.



Parlez-lui tout simplement. Faites-lui des blagues et faites la rire aux éclats. Prenez lui la main et ne la lâchez pas. Rendez la folle de toi. Ensuite embrassez-la. Regardez-la dans les yeux et souriez-lui.



Serrez la fort contre vous, comme pour la protéger. Soyez jaloux, mais pas trop. Mais surtout, dites-lui que vous l’aimez et vous voulez passer le restant de votre vie avec elle. »





Source : afripopstar.dezmonde.com