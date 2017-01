Voici pourquoi prendre une douche tous les jours est mauvais pour vous !

Selon des chercheurs, ayant réalisé deux études distinctes, l’apparition d’une épidémie de l’acné pourrait nuire à notre microbiome c’est-à-dire la communauté des microbes qui vivent sur notre corps, rapporte le site anglais Daily Mail.



Des études ont montré que prendre une douche tous les jours en utilisant des shampooings et du savon dépouillent des cheveux d’une personne et sa peau de son éventail de microbes.



Le microbiome d’une personne est important parce que sans cela, le système immunitaire, la digestion et le cœur pourraient être entravés dans leur bon fonctionnement.



Ce serait naturel de penser que si quelqu’un arrête de se doucher, il commencerait à se sentir mal dans sa peau ou même dégager parfois des odeurs gênantes. Mais cette odeur n’est que le résultat de la douche en premier lieu, disent certains.



L’ingénieur chimiste Dave Whitlock ne s’est pas douché depuis une dizaine d’années pour sauver ses bactéries.



En juin de l’année dernière, James Hamblin, de The Atlantique, a écrit sur la façon dont il a cessé de se doucher pendant deux ans pour voir ce qui s’est passé.



« Au début, j’étais une bête huileuse et odorante. L’odeur des corps est le produit de bactéries qui vivent sur notre peau et se nourrissent des sécrétions huileuses de la sueur et des glandes sébacées à la base de nos follicules pileux », a-t-il dit.



Mais M. Hamblin a déclaré après une longue période sans prendre de bain, « votre écosystème atteint un état stable, et vous arrêtez de sentir mauvais ».



« Je veux dire, vous ne sentez pas comme l’eau de rose ou Axe Body Spray, mais vous n’avez pas l’odeur de B.O. Tu sens juste comme une personne ».



Dans l’étude menée par la firme de Cleveland AOBiome, les volontaires humains utilisant les bactéries ont rapporté un meilleur état de leur peau et une meilleure apparence que le groupe qui prend sa douche tous les jours.



Thierno Malick Ndiaye avec Afrikmag