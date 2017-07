Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Yaye Fatou Diagne expulse sa tante Boury et ses enfants de leur maison... familiale Rédigé par leral.net le Mardi 25 Juillet 2017 à 11:24 | | 0 commentaire(s)| En attendant d'y revenir amplement, dakarposte est en mesure de révéler que la célèbre épouse de Serigne Mboup (magnat qui n'est plus à présenter) a, pourrait on dire, monté une opération commando pour déloger sa propre tante répondant au nom de Boury Diagne . Motif?



Nous n'en savons rien pour le moment. Mais, il nous revient que cette dernière, qui logeait dans la maison familiale de Daga Diakhaté à quelques kilomètres de Kaolack, n'en revient toujours pas.



"Yaye Fatou est coutumière des faits. Vous vous rappelez certainement qu'elle a expulsé Mayé Diagne (une cousine à elle) lorsque cette dernière s'était mariée avec son ex mari, le célèbre Ahmed Khalifa Niass. Je crois que Mayé Diagne s'était confiée à dakarposte pour vous narrer sa mésaventure et ses relations avec Yaye Fatou qui a encore récidivé en montant une véritable opération commando pour arriver à ses fins. Au moment où je vous parle en ce dimanche, elle a placé des nervis devant la maison familiale de Daga pour refuser l'accès à sa tante Boury et à ses enfants qui ne savent où aller avec leurs bagages. Quelque soit le motif, c'est vilain ce qu'a fait Yaye Fatou. Je vous dis, pour déloger sa propre tante, elle n'a pas lésiné sur les moyens. Des gros bras, à sa solde, ont sorti toutes les affaires de Boury Diagne sur le trottoir et l’ont laissée à la rue au vu et au su de tout Daga . C'est elle même qui a je peux dire supervisé l'expulsion de sa propre tante alors que c'est une maison familiale. Je vous dis, la maison, quoi que familiale, a été entièrement réfectionné par Ahmed Khalifa Niass. C'était lorsqu'elle (Yaye Fatou) était encore marié avec le marabout politique. Pour en revenir à l'expulsion, la scène très ignoble s'est déroulée sous le regard incrédule des voisins. Il pleuvait à torrent, donc toutes les affaires de Boury étaient sous la pluie. Ce n'est pas humain. Tout le monde a droit au respect", déplore une de nos sources témoin de l'expulsion.





Nos tentatives de joindre Mme Mboup Yaye Fatou Diagne sont restées vaines.



Affaire à suivre...



xibar.net



