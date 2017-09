Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Zinédine Zidane à propos de sa femme Véronique : "Je lui dois tout" Rédigé par leral.net le Lundi 4 Septembre 2017 à 13:58 | | 0 commentaire(s)| A l'occasion des 40 ans de Téléfoot, TF1 a concocté un reportage en hommage à Zinédine Zidane, dans lequel le Marseillais évoque son amour pour son épouse, Véronique.

Ils se sont rencontrés alors qu'il n'avait que 17 ans. Véronique et Zinedine Zidane ont vu leur idylle naître à Cannes, dans le foyer des jeunes travailleurs où ils résidaient. Cinq ans plus tard, l'ancien joueur de football passe la bague au doigt de sa belle lors d'une cérémonie organisée au château du Haillan, à Bordeaux. Depuis, malgré la carrière d'international de Zinedine, le couple ne s'est jamais quitté. Un mariage qui dure, comme l'a expliqué l'entraîneur du Real Madrid originaire des quartiers nord de Marseille à Téléfoot, dimanche 3 septembre, à l'occasion des 40 ans de l'émission diffusée sur TF1. Ensemble, ils ont eu quatre enfants : Enzo, Lucas, Theo et Elyaz. "Aujourd'hui, on est toujours ensemble, on a fait notre vie ensemble, a-t-il déclaré avec émotion. Nos chemins sont complémentaires. C'est ça qui est magnifique. Quand vous formez une famille, vous essayez de le faire pour la vie. Et quand ça marche, c'est beau. Il n'y a pas de filtre entre nous, tout se dit, tout se fait et c'est beau. Je lui dois tout."

Aujourd'hui âgés de 45 et 46 ans, le couple voit leurs deux aînés s'envoler. Lucas Zidane, 19 ans, évolue au poste de gardien de but au Real Madrid et Enzo Zidane, 22 ans, joue au poste de milieu de terrain au Deportivo Alavés.







Avec Closer





