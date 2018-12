​5e sacre continental pour le Sénégal en Coupe d’Afrique de Beach Soccer

Champions en titre après avoir battu le Nigeria à Lagos il y a deux ans, les Lions de la Teranga se sont encore imposés face au même adversaire ce vendredi à Sharm El Sheikh en finale de l’édition 2018 (6-1).



Un score écrasant qui reflète la physionomie de la rencontre tant la domination de Diagne et ses coéquipiers a été totale. Et pourtant, ce sont les Super Sand eagles qui ouvrent le score très vite grâce à Abu Azeez, recordman de buts internationaux. Mais derrière, le Sénégal va dérouler tout au long des trois périodes de jeu pour mettre la main sur un nouveau trophée.



En match pour la troisième place, l’Egypte, pays hôte de cette édition de la CAN Beach soccer, a dominé le Maroc 3-2.



En atteignant la finale de la compétition, Sénégalais et Nigérians représenteront l’Afrique à la Coupe du monde de la discipline, l’an prochain au Paraguay

