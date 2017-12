​Après avoir brocardé Idy : Mame Mbaye Niang traité de «ministre des animaux et de l’U.E.M.O.A »

Dans une sortie intitulée « Monsieur « le ministre des animaux et de l’U.E.M.O.A » , et si vous travailliez un peu enfin, un jeune Rewmiste Daouda Bâ a tiré à bout portant sur Mame Mbaye Niang suite à la sortie du ministre du Tourisme contre son mentor Idrissa Seck.



« Mambaye Niang, voilà un ministre de la république qui ne connaissait pas les pays qui constituent l’espace U.E.M.O.A, encore moins les facteurs touristiques de promotion de la destination « Sénégal ». Cela n’étonne guerre, si l’on connait le nom de son chef.

Voilà un ex-ministre de la jeunesse qui n’a que les « vacances citoyennes » comme bilan à ce ministère ; pas d’amélioration sur le chômage des jeunes, pas de mesures efficaces pour dissuader les jeunes sénégalais d’aller se faire vendre et torturer en Lybie, pas de politiques incitatives des jeunes sénégalais de l’extérieur à rentrer chez eux ! », a martelé ce défenseur d’Idrissa Seck qui n’a pas aimé ma sortie des Fantassins de Macky Sall.



« Non, ne l’attendez pas sur ce terrain ! Son domaine de prédilection c’est dénigrer, calomnier et insulter Idrissa Seck, pendant que celui-ci parcourt le Sénégal afin de recueillir les doléances des sénégalais et leur proposer le vrai changement bâti sur la compétence, l’Etat de droit et la restauration des valeurs. M. Niang, à quand vous nous parlerez de vos réalisations en tant que ministre de la jeunesse, de l’emploi et la construction citoyenne ? A quand vous nous parlerez de vos projets en faveur du tourisme et de la promotion de la destination « Sénégal » ?

A quand vous mettrez-vous au travail enfin ? », a ajouté Daouda Bâ.



Pour rappel, lors du lancement officiel de «Initiatives 2035» lundi, une nouvelle plateforme de la mouvance présidentielle qui a pour objet de contrecarrer les attaques de l’opposition, Mame Mbaye Niang, le ministre du tourisme avait brocardé Idrissa Seck.



«Idrissa Seck est animé par une haine qui ne dit pas son nom. Idrissa Seck dit que nous ne sommes pas des gens de parole, il oublie que c’est lui qui a dit devant tous les Sénégalais que s’il retourne voir Wade, ce serait une double abomination et à midi, il était au Palais», avait lancé Mme Mbaye Niang. La réponse du berger à la bergère n’a pas tardé.



