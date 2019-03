​Après la victoire de Macky Sall - Abdou Karim Fofana remercie ses électeurs et félicite les anciens Ne pas aller à l’aventure, c’est le sens du vote des Sénégalais qui ont encore fait confiance à Macky. En organisant une rencontre avec ses militants et sympathisants, le Directeur du Patrimoine bâti de l’Etat, Abdou Karim Fofana n’a pas manqué de disséquer le vote des Sénégalais. Ainsi, dit-il, il existe un vote affectif, un vote socio-affectif et un vote rationnel. M. Fofana estime que pour ce qui concerne le département et la région de Dakar, c’est le vote rationnel qui prime sur toutes les autres formes de considération. Ainsi s’est-il félicité de la lucidité des anciens qui ne sont pas tombés dans le piège de la désinformation et qui ont tous demandé aux jeunes de voter utile.

