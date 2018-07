​Champion du Sénégal du saut à la perche 2018 : El Hadji Maguette Sène, le nouveau Sergueï Bubka sénégalais

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Juillet 2018 à 09:27 | | 0 commentaire(s)|

El Hadji Maguette Sène est le champion du Sénégal du saut à la perche 2018. L’athlète fier d’être un des héritier de Sergueï Bubka, a tenu à rendre hommage à toute la famille du sport sur sa page facebook.



« Championnat du Sénégal d'athlétisme validé ! Je suis le champion du Sénégal du saut à la perche 2018 ! Les conditions dans lesquelles nous avons fait la compétition n’étaient pas faciles pour dépasser mon record personnel. Une médaille d'or n'est pas seulement faite d'or, elle est faite de persévérance, de longues heures de travail », a martelé Maguette Sène.



« Je remercie ma famille, mes amis, et mon frère perchiste Ababacar Seck qui s'entraîne avec moi.. à Pa Aziz Fall, notre entraîneur qui nous assiste et nous motive!!! Mention spéciale à mon coach Thiaw Thiaw (Ndiack Thiaw) qui a beaucoup fait pour nous. Grâce à Dieu, sans vous, nous ne serons pas ce que nous sommes dans cette discipline!!! », a-t-il ajouté « Championnat du Sénégal d'athlétisme validé ! Je suis le champion du Sénégal du saut à la perche 2018 ! Les conditions dans lesquelles nous avons fait la compétition n’étaient pas faciles pour dépasser mon record personnel. Une médaille d'or n'est pas seulement faite d'or, elle est faite de persévérance, de longues heures de travail », a martelé Maguette Sène.« Je remercie ma famille, mes amis, et mon frère perchiste Ababacar Seck qui s'entraîne avec moi.. à Pa Aziz Fall, notre entraîneur qui nous assiste et nous motive!!! Mention spéciale à mon coach Thiaw Thiaw (Ndiack Thiaw) qui a beaucoup fait pour nous. Grâce à Dieu, sans vous, nous ne serons pas ce que nous sommes dans cette discipline!!! », a-t-il ajouté





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook