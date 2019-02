​Dionne raille le seau vide de Sonko, les "wakhou magg" de Wade et la diazakalisation de Madické à Matam

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Février 2019 à 09:56 | | 0 commentaire(s)|

Invité hier de la Tfm, plus précisément à l'émission "Faram Facce", Dionne a encore surpris son monde en défendant ferme son candidat. Mieux, il n'a pas manqué d'égratigner les autres candidats.



"Ce n'est pas en débarquant avec un seau à l'université qu'on va se faire élire" lance-t-il par exemple parce que, selon lui, les autres candidats n'ont aucun programme. Il a aussi raillé Me Madické Niang, en convoquant sa "mobilisation" à Matam alors que Macky était accueilli par une foule monstre dans la même localité, hier.



Concernant la sortie de Wade, le patron des programmes de la campagne de Macky Sall estime que ce sont des "wakhou magg", avant d'affirmer que Wade est manipulé par ceux qui l'informent.



Car, pour Dionne, personne ne peut empêcher la tenue de la Présidentielle. Il rappelle d'ailleurs que le Front national de résistance avait juré que Macky Sall ne ferait pas campagne... Au passage, Dionne demande aussi à son ami Idrissa Seck de ne pas être trompé par des gens incapables de franchir la barrière du parrainage.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos