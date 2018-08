​Le Parti Convention des Démocrates du Sénégal (PCDS) prépare activement la Présidentielle 2019

Le secrétariat national élargi du Parti Convention des Démocrates du Sénégal (PCDS) s'est réuni, ce samedi 04 Aout 2018 à la maison de la femme de Pikine sous la présidence de M. Samba Bathily président du parti, à l'effet d'examiner les points ci-dessous inscrits à l'ordre du jour :



Informations ;

Programme d'activités ;

Perspectives.



Sur la vie du parti, le secrétariat national adresse ses vives félicitations aux militantes et militants pour leur forte mobilisation, lors du lancement de la Coalition pour une Alternative Démocratique (CAD/DIISSÒ), et aussi pour leur détermination et leur engagement à élargir le parti dans l'ensemble du territoire national et dans la diaspora.Il se félicite des nouvelles adhésions massives notées depuis un moment, notamment au niveau des communes de Malika, Mbao, Diamgeune Sicap Mbao et Touba etc.



À cet effet, le président invite la base à s'engager résolument dans les tâches pratiques prioritaires de gestion efficace des structures par une animation continue des instances en direction des élections présidentielles de 2109.



Le secrétariat national se réjouit de la formation et de l'encadrement des femmes du parti, à travers des projets de développement. Il compte élargir le champ des possibilités pour toucher le maximum de jeunes et de femmes.



Enfin, le secrétariat national félicite son président Samba Bathily pour avoir joué pleinement son rôle dans le processus de choix du candidat du PCDS pour l'élection présidentielle de 2019.



Le secrétariat national se félicite de l'audience entre le président Macky Sall candidat de la coalition Benne Bokk yakkar et les leaders de la coalition DIISSO qui a finalement abouti à une alliance programmatique . À cet effet, le PCDS s'engage conformément au mandat reçu des instances régulières habilitées à soutenir le candidat Macky Sall pour sa réélection dés le premier tour aux élections présidentielles de 2019



Une campagne de sensibilisation pour le parrainage de notre candidat sera engagée dans les jours à venir avec l'implication totale des différentes structures (jeunes, femmes, cadres, mixtes...) du parti.



Fait à Dakar, le 07 Août 2018.



Le secrétariat national du PCDS