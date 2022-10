​Macky Sall en mode « doxantu » dans la banlieue - Un Président proche de son peuple (IMAGES) Sur ces vidés, vous pouvez voir le président de la République, Macky Sall, en compagnie de la Première Dame Marième Faye Sall, conduisant lui-même sa voiture. Et c’est dans un quartier de la banlieue qu’il s’est rendu, rien que pour savoir comment avancent les chantiers qu’il a initiés et s’enquérir des résultats du Plan Orsec.



Sur son passage, des passants le reconnaissent et s’approchent de sn véhicule. Très contents, certains lui font des compléments : « Vous êtes le meilleur… », « continuez de travailler pour votre pays, tout le monde vous aime ».

En fait, "l'Homme Fort du Pays", a communié avec son peuple et a posé des questions à certains des passants qui l’avaient reconnu et son venus vers lui.

Il est rare, en Afrique et partout dans le monde de voir un président de la République qui se déplace sans son protocole.

L'homme des pensées de tata Marième, pour reprendre l'autre, a profité de ce dimanche après de fortes pluies, pour se rendre à Wakhinane Nimzatt dans le département de Guédiawaye vers 16h30 à l’insu du maire Racine Talla, qu’il n’a appelé que lorsqu’il est arrivé dans le quartier.

Cette attitude démontre encore une fois, s’il en était besoin, que Macky est un président proche de son peuple et qui se préoccupe de son bien-être.









