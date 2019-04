​Ministère de l’Intérieur : le Cabinet et les directions pilotés par Aly Ngouille Ndiaye

Initialement patron du Ministère de l'intérieur et de la Sécurité Publique, Aly Ngouille Ndiaye a vu le premier gouvernement du second mandat de Macky Sall lui enlever formellement la dénomination additionnelle de Sécurité Publique pour juste être le ministère de l’Intérieur dans toute l’orthodoxie de son appellation originelle.



D’après le Décret n° 2019 – 769 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, le ministère de l’Intérieur a fière allure. Il est ainsi composé d’un cabinet, un Secrétariat général avec des services rattachés comme la Brigade nationale des Sapeurs – Pompiers et 3 grandes directions (Direction générale de la Police nationale, Direction générale des Elections et Direction Générale de l’Administration territoriale) et une Agence d’Assistance à la Sécurité de Proximité (ASP).



Aux termes du décret n° 2017—1566 du 13 septembre 2017, le Ministre de l’Intérieur est chargé, sous l’autorité du Premier Ministre, de préparer et de mettre en œuvre la politique arrêtée par le Chef de l’Etat en matière d’administration territoriale, de sécurité intérieure, de police administrative, de défense civile et d’organisation des élections.



Il est responsable de l’administration territoriale et, à ce titre, a autorité sur les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets, dans le respect de leurs attributions propres de délégué du Président de la République et de représentant du Gouvernement.



Il est responsable de l’organisation matérielle des élections et référendum, sous réserve des attributions dévolues aux Ministres chargés des Affaires étrangères et de la Justice et aux organes compétents.



Il est chargé de la sécurité intérieure sur l’ensemble du territoire de la République. En rapport avec le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan il est chargé de protéger l’économie nationale contre la contrebande, les importations frauduleuses ou prohibées et le trafic de drogues.



Il a autorité sur les forces de police, sous réserve des attributions des procureurs en matière de police judiciaire. Il est chargé de la protection civile et de la lutte contre les incendies et calamités naturelles.



Pour l’exercice de ses attributions, les forces de sécurité, autres que les forces de police, lui apportent leur concours dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.



Massène DIOP Leral.net



MINISTÈRE DE L’INTERIEUR



1° Cabinet et services rattachés :

– Inspection des Services de Sécurité ;

– Inspection interne ;

– Service des Télécommunications ;

– Service des Archives communes ;

– Service de la Formation ;

– Brigade nationale des Sapeurs – Pompiers ;

– Comité interministériel de Lutte contre la Drogue ;

– Bureau d’entretien et de Maintenance du réseau Téléphonique et Fax.



2° Secrétariat général et services rattachés :

– Cellule de passation des marchés publics ;

– Cellule des Etudes et de la Planification ;

– Bureau du Courrier commun ;

– Cellule des Affaires juridiques.



3° Directions :



Direction générale de la Police nationale :

– Direction de la Surveillance du Territoire ;

– Direction de la Police de l’Air et des Frontières ;

– Direction de la Police judiciaire ;

– Direction de la Sécurité publique ;

– Direction de la Police des Étrangers et des Titres de Voyage ;

– Direction de l’Ecole nationale de Police et de la Formation permanente ;

– Direction des Personnels ;

– Direction du Budget et des Matériels.



Direction générale des Elections :

– Direction des Opérations électorales ;

– Direction de la Formation et de la Communication.



Direction Générale de l’Administration territoriale

– Direction des Libertés publiques ;

– Direction du Partenariat avec les Organisations Non gouvernementales ;

– Direction des Affaires générales ;

– Direction des Ressources humaines.

– Direction de l’Automatisation des Fichiers ;

– Direction de la Protection civile ;

– Direction des Constructions ;

– Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.



4° Autre administration :

– Agence d’Assistance à la Sécurité de Proximité (ASP).

