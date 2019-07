​Non-paiement de salaires depuis six mois: le milliardaire Baba Diao traîné devant la justice

Quarante-neuf (49) employés d’Emaap industries, une société spécialisée dans la production, l’amélioration et la vente de produits avicoles au Sénégal et dans la sous-région, étaient devant le tribunal du palais de Justice de Thiès.



Ils avaient esté en justice leur employeur, pour non payement de six mois de salaire. Il s’agit selon Le Quotidien qui donne l’information, de l’homme d’affaires et milliardaire, Baba Diao, par ailleurs propriétaire de la société pétrolière Itoc. L’affaire a été renvoyée à une date ultérieure.

