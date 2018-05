​Place de l’Europe à Gorée : Duggy Tee compare Augustin Senghor à un House negro (nègre de maison)

Me Augustin Senghor avait déclaré mercredi que « une place de l’Europe à Gorée, c'est tout à fait normal et on l’assume totalement». C’était dans le cadre du 40e anniversaire de l'inscription de l'île de Gorée au Patrimoine Mondial, du 70e anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et de la Journée de l'Europe 2018

. Et Me Augustin Senghor, Maire de la Commune de Gorée, et M. Joaquín González-Ducay, Ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal avaient procédé ce mercredi matin à l'inauguration de la nouvelle Place de l'Europe à Gorée.



La réponse du berger à la bergère de Duggy Tee, l’ancien rappeur du Positive Black Soul ne s’est pas faite attendre.

« PLACE DE L’EUROPE À GORÉE HEIN? Ok. Malcolm X disait que y’a deux types de nègres. Le field negro (nègre des champs) qui travaille jour et nuit et souffre grave sans pour autant en bénéficier et le house negro (nègre de maison) qui aide son maître esclavagiste à exploiter, insulter et décimer ses propres frères et sœurs de couleur et de culture. Ce dernier met toujours son maître et les siens au-dessus de sa propre famille. L’ennemi de l’Africain c’est malheureusement encore et toujours l’Africain. Sou niaka geum sa bopeu done développer deukeu nioy done première puissance interplanétaire », a martelé le pionnier du rap africain sur sa page facebook.



Avant d’ajouter : « Nous serons désormais la risée du monde car nous n’avons pas seulement souillée l’île de Gorée mais nous avons déshonorés tous les africains du monde entier et prouvé aux occidentaux que nous sommes peu fiers et plus faibles que jamais. On sait qui est qui maintenant »



Massène DIOP Leral.net