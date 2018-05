​Présidentielle de 2019, l'ère des grandes manœuvres, Modou Diagne Fada et Abdoulaye Baldé vers une coalition

Rédigé par leral.net le Samedi 5 Mai 2018 à 12:15 | | 0 commentaire(s)|

Il nous revient de source sûre que Modou Diagne Fada et Abdoulaye Baldé scellent une union sacrée en vue de la présidentielle de 2019. Les deux hommes ne sont pas seuls dans cette aventure.



La nouvelle coalition electorale qui sera lancée demain dimanche á Dakar, verra la presence de l'ex-lieutenant d'Idrissa Seck et ancien député Samba Bathily qui vient de créer le PCDS ou encore de Déthié Diouf, dont le parti VISA etait en lice lors des dernières législatives.



D'autres formations seraient également attendues.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook