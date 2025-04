𝐀𝐛𝐢𝐝𝐣𝐚𝐧 𝐄-𝐖𝐀𝐒𝐓𝐄 𝐃𝐀𝐘𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟓 : Le Sénégal à Abidjan, pour parler données et déchets électroniques

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Avril 2025 à 23:52 | | 0 commentaire(s)|

Représenter le Sénégal à Abidjan pour parler données et déchets électroniques, c’est réaffirmer notre ambition : transformer les défis urbains en opportunités durables.



La SONAGED croit que la donnée est un levier stratégique pour suivre les flux de DEEE, identifier les zones critiques (Colobane, Rebeuss, Thiaroye, Mbeubeuss…) et renforcer l’efficacité des interventions publiques.



Ensemble, la Sonaged encourage à faire de la donnée, le moteur d’une économie circulaire au service des communautés.





Ousseynou Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook