𝐋𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞𝐬 2022: 𝐘𝐞𝐰𝐰𝐢 𝐀𝐬𝐤𝐚𝐧 𝐖𝐢 𝐝𝐞́𝐫𝐨𝐮𝐥𝐞 𝐚̀ 𝐓𝐡𝐢𝐞̀𝐬, 𝐅𝐚𝐭𝐢𝐜𝐤 𝐞𝐭 𝐌𝐛𝐨𝐮𝐫

๐‹๐จ๐œ๐š๐ฅ๐ž๐ฌ 2022: ๐˜๐ž๐ฐ๐ฐ๐ข ๐€๐ฌ๐ค๐š๐ง ๐–๐ข ๐๐žฬ๐ซ๐จ๐ฎ๐ฅ๐ž ๐šฬ€ ๐“๐ก๐ข๐žฬ€๐ฌ, ๐ ๐š๐ญ๐ข๐œ๐ค ๐ž๐ญ ๐Œ๐›๐จ๐ฎ๐ซ Week-end chargรฉ pour les leaders de Yewwi Askan Wi en tournรฉe nationale pour appuyer leurs candidats dans certaines localitรฉs du pays. Aprรจs une premiรจre รฉtape au pas de course vendredi et samedi ร Tivaouane, Bambey, Mbackรฉ, khombole, Dahra Djolof et Saint-Louis, Ousmane Sonko et compagnie ont investi ce dimanche la citรฉ du rail, Thiรจs, avant de rallier Mbour pour un mรฉga meeting dans la soirรฉe .

Rรฉdigรฉ par leral.net le Lundi 17 Janvier 2022 ร 09:25

ร€ Thiรจs, Dr Babacar Diop, ร la tรชte d'une importante caravane, a reรงu les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi. Accompagnรฉs dโ€™une foule en liesse, ils ont sillonnรฉ plusieurs quartiers de la ville de Thiรจs.



Avant le grand meeting ร Mbour, le convoi des leaders a รฉtรฉ chaleureusement accueilli ร Nguekhokh et ร Ngaparu.



Mbour en liesse accueille Yewwi Askan Wi.

ร€ Mbour, devant des milliers de personnes, les leaders de YAW ont insistรฉ sur l'importance des prochaines รฉlections. Ils ont tour ร tour appelรฉ les militants et sympathisants ร voter massivement pour les candidats de Yewwi Askan Wi.



Cheikh Tidiane Youm, coordonnateur du PUR et candidat au conseil dรฉpartemental de Mbour, et Me Abdoulaye Tall, candidat ร la mairie de la dite localitรฉ, ont fait le procรจs de l'รฉquipe municipale en place. Ils ont appelรฉ les populations ร engager la dynamique du changement en votant pour les listes Yewwi Askan Wi au soir du 23 janvier prochain.

