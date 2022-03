08 Mars 2022/ Didi Fall: « La femme représente un socle de l’humanité » Dior Fall, surnommée Didi, âgée de 22 ans, vivant aux USA est militante active des Droits de l’Homme. Elle est aussi la présidente fondatrice de la Fondation « 1000 Facettes de femmes internationales » (1000 Shades of Women). Dior Fall présente des pistes qui permettront aux femmes d’être autonomes « dans tous les domaines, en cultivant un environnement propice qui favorisera l’égalité d’accès et d’opportunités à l’éducation ».

Entrepreneuse sénégalaise vivant aux États-Unis depuis 22 ans et Ambassadrice de “Human right” auprès des Nations Unies, Dior Fall est une femme d’exception, surnommée la “Margaret Thatcher sénégalaise”. Didi Fall a tenu à lancer, en cette journée du 08 mars, un message à l’endroit des femmes. Elle estime que la “la femme représente la mère, le monde, un socle pour l’humanité. Et pour parvenir à ses rêves, la femme doit, d’abord avoir la foi, mais aussi croire en elle. Ce, dans le but de se faire respecter, de ne pas accepter de se faire piétiner comme les femmes de ‘NDER’. C’est parce qu’elle ont cru en elles qu’elles ont refusé de se soumettre en se suicidant“.



Et, c’est dans ce sens, poursuit-elle, que ‘1000 Facettes de femmes qui est apolitique, a été créée. « Nous sommes partout, au Burkina, au Togo, au Mali, au Bangladesh. Au Sénégal, nous y avons démarré nos programmes depuis 2016… avec des dons dans les écoles coraniques, des hôpitaux. Et en 2020, lors de la pandémie de Covid-19, nous avons eu à réfectionner 3 maternités avec notre partenaire ‘Gorgui Sy Dieng Fondation’. Et, nous avons eu à organiser des journées de dons de sang… Et nous avons aussi lancé notre programme ‘1 million de Camil’, partout au Sénégal. Nous en sommes, actuellement à 500 000 membres».



L’objectif principal de cette structure est d’ “autonomiser les jeunes et les femmes grâce à un soutien économique et émotionnel face à la stigmatisation de la violence, à la prévention des grossesses chez les adolescentes et à promouvoir l’éducation pour toutes les jeunes mères. Promouvoir l’autonomisation économique des familles par le biais d’artisans, menant à l’entrepreneuriat“.



Aussi, « 1000 Nuances de Femmes Iti », créée depuis 2016 par Didi, a lancé un programme de promotion des femmes rurales et d’autonomisation, de sensibilisation. Et plusieurs actions, selon Didi Fall, “ont été menées, dans les domaines de l’Education, du financement, de l’Agriculture“.



« Et depuis 2016, chaque anné, nous organisons le ‘Tribut of Excellence Awards Gala’ qui prime les leaders du monde entier, les humanitaires… Nous leurs remettons, par la suite un ‘Great Network’, en les mettant aussi, en rapport avec des partenaires. Cette année, ont été désignés, et particulièrement au Sénégal, Gorgui Sy Dieng, le ministre Mouhamed Askia Touré, un homme très discret dans ses œuvres caritatives. Il est le parrain de cette année. Mais aussi Sadio Mané, Sokhna Baly Mbacké Mountakha, la marraine, entre autres.



Le 20 Mars aussi, nous organisons la journée ‘Sokhna Diarra Awards Nigth’ afin de rendre hommage aux femmes leaders dont feu Sokhna Diarra Bousso, la mère de Serigne Touba. Mais aussi la communauté des leaders sénégalais basés aux Etats Unis. En plus, nous comptons inviter les autorités américaines. Raison pour laquelle, d’ailleurs les autorités américaines ont décrété, tous les 20 mars, journée ‘Sokhna Diarra Day’… », conclut-elle.





