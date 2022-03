08 Mars / Alima Ndiaye, Présidente de l'Association des mécaniciens du Sénégal : Que de chemin parcouru pour cette battante !

Formée à la CNQP et tombée amoureuse de la mécanique à l'âge de 14 ans, Alima Ndiaye, Mme Bâ, a subi sa formation et fait partie de la première promotion de 1984. Depuis 2004, elle a ouvert son garage et travaille avec son époux. A force d'abnégation, elle a plus de 20 ans d'expérience et ,est devenue la présidente de l'Association des mécaniciens et mécaniciennes du Sénégal.

