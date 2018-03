08 mars 2018 avec Aïda Sow Diawara : Le parcours exceptionnel d'une femme à responsabilités

A l’occasion de la journée internationale de la femme du 08 mars 2018, Leral.net est allé à la rencontre du député-maire de la commune de Golf Sud, Aïda Sow Diawara pour rendre hommage aux femmes du monde en général et en particulier celles sénégalaises. De l’école élémentaire à l’école normale supérieure, l'institutrice née à Ngaye Mékhé et par ailleurs responsable politique à Guédiawaye, est revenu sur son parcours exemplaire, mais aussi elle a parlé de l’évolution de la femme sénégalaise de 1960 à nos jours (parité, autonomisation des femmes etc...).

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Mars 2018 à 10:04 commentaire(s)|