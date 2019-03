08 mars : Birima Mangara rend hommage aux femmes du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan

CELEBRATION DE LA JOURNEE DU 08 MARS

Réception mémorandum des femmes

Discours prononcé par



Monsieur le Ministre Chargé du Budget

















Dakar, le 08/03/2019



Monsieur le Ministre chargé du Budget,

Monsieur le Secrétaire général,

Monsieur le Coordonnateur de l’Inspection générale des Finances,

Messieurs les Directeurs de Cabinet,

Mesdames et Messieurs les Conseillers techniques,

Messieurs les Directeurs généraux,

Mesdames et Messieurs les Directeurs et Chefs de services,

Mesdames les Présidentes et membres des amicales de Femmes,

Mesdames, Messieurs



En cette matinée du 8 mars, fête internationale des Femmes, je voudrais tout d’abord remercier chacune et chacun de vous pour avoir répondu à l’invitation des Femmes du Ministère.

Ce jour est devenue pour notre département un moment privilégié de convivialité et d’échanges avec les femmes.



L’année dernière, à pareille heure, la journée avait débuté par cette même activité de levée des couleurs qui est maintenant une tradition à grande portée civique bien ancrée.



Et nous nous devons non seulement de rendre grâce au créateur, maître des cieux et de la terre, de nous avoir permis de nous retrouver cette année encore mais aussi de prier pour le repos des collègues et des proches qui nous ont quittés ; je souhaite prompt rétablissement à nos malades.



En cette journée commémorative de la Femme, ayons une pensée affectueuse pour toutes les femmes et filles du monde et plus particulièrement à toutes celles qui souffrent, à celles confrontées aux angoisses de la vie, à celles vivant au jour le jour, à celles souffrant des abus, à celles pleurant de ne pouvoir trouver de la nourriture pour leurs enfants et à celles tourmentées par l’avenir de leurs familles.



Chères Femmes du Ministère,



La Journée internationale des femmes a pour thème cette année «Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement ».



Cette thématique force à réfléchir sur les moyens innovants permettant de faire progresser l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, notamment dans les domaines de la protection sociale, l’accès aux services publics et la construction d’infrastructures durables.



Cette journée est également l’occasion d’examiner les moyens d’accélérer le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de favoriser la mise en œuvre effective de ses objectifs, en particulier l’



Mesdames et messieurs,



Le Gouvernement du Sénégal n’a pas attendu ce jour pour s’engager sur ce chemin.

En effet, notre pays s’est depuis longtemps engagé dans cette dynamique de résorber les écarts entre hommes et femmes à travers ses politiques publiques.



A cet égard, beaucoup d’acquis ont été notés à la faveur du PSE, notamment dans les domaines de l’autonomisation des femmes et des filles, leur accès à l’éducation et à la formation ainsi que leur participation à la vie politique.

Cependant, comme vous l’avez si bien mentionné dans votre discours, ces acquis, si considérables soient-ils, doivent être consolidés et surtout renforcés dans l’optique de l’atteinte des



Mesdames et messieurs,



Je voudrais renouveler mes félicitations et mes encouragements à toutes les femmes du Ministère pour les nombreuses actions qu’elles mènent dans le cadre des amicales mais aussi pour leur engagement et leur dévouement au travail.

Vous êtes des partenaires privilégiées dans la définition et la mise en œuvre de notre politique sociale, notamment dans la prise en charge du bien être des agents et des membres de leur famille.

Je vous remercie pour votre apport, pour tout le sacrifice consentie, pour votre dévouement ainsi que pour tous les efforts déployés quotidiennement au bénéfice du Ministère et de toute la nation sénégalaise.

A travers vous, je voudrais rendre un hommage mérité à toutes les femmes du Sénégal qui constituent à n’en point douter le ciment de l’unité nationale.



Mesdames, Chères Femmes du Ministère,

Je ne me lasserai jamais de saluer votre dynamique unitaire, au sein du cadre que vous avez créé et dénommé « Union des amicales de femmes du MEFP ». En vérité c’est la bonne voie; unies, vos actions seront plus déterminantes.



Je vous félicite et vous encourage pour votre engagement envers les malades du cancer à travers les dons que vous faites au Centre Marie Curie de L’hôpital Aristide Le Dantec.

J’ai pris bonne note de vos préoccupations particulières dont, d’ailleurs, la plus part sont déjà prises en compte dans la politique sociale du Ministère.



A ce propos, je souligne que le Document d’orientation stratégique de la politique des ressources humaines du Ministère, que j’ai adopté en octobre 2016, met l’accent sur le renforcement et l’élargissement du dispositif existant en matière de politique sociale et sur la mise en place d’un cadre favorisant la mutualisation des actions sociales.



Je rappelle également que j’ai mis en place des groupes de travail chargées de la réalisation des projets innovants prévus dans ledit document; il s’agit notamment d’une mutuelle sociale du ministère et d’un institut de formation.

Il est aussi prévu la mise en place de salles de sport pour améliorer le bien-être des agents, la mise en en place de crèches pour soulager les mamans et leur permettre de bien concilier leurs obligations professionnelles et de mère ainsi que l’accompagnement des agents pour l’acquisition de terrains ou de villas à usage d’habitation.



C’est donc dire que la quasi-totalité de vos préoccupations sont en phase avec la politique sociale du département. Et c’est pourquoi, je ne ménagerais aucun effort pour appuyer ces projets.

D’ailleurs, j’ai demandé aux responsables des services compétents, notamment le DAGE et le DRH, de vous accompagner quotidiennement et d’être constamment à votre écoute.



Mesdames et Messieurs,



Je reste convaincu que, nous aurons réussi lorsque la Journée internationale de la Femme n’aura plus de raison d’être ou plutôt, comme le dit Mme Najat Vallaud-Belkacem, « lorsque ce sera tous les jours le 8 mars ».



Je vous souhaite une bonne fête.

Vive la Femme ! Vive la femme sénégalaise ! Vive la femme du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan!



