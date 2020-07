09 mois d'arriérés de salaire - Le Collectif des employés de l'ISEG réclame 26 millions F CFA à Monsieur Diop En prison depuis plusieurs mois pour une affaire de moeurs, Diop ISEG continue sa chute libre. En effet le collectif des employés de son Institut lui réclame 26 millions de francs CFA, soit 09 mois d'arriérés de salaire.

Ils dénoncent aussi l’absence de contrat de travail après 4 ans et plus de durs et loyaux services rendus à l’ISEG et à son PDG Mamadou DIOP. Au moment où nous courons derrière plus de 6 mois d’arriérés d’autres sont payé en catimini.



Certains travailleurs ont été privés de leur salaire, au détriment d’autres dépenses inutiles, incalculable, inopportune on peut en citer ses nombreux projets qui n’ont pas tenu le temps d’une journée ou les 15 millions déclarés devant les enquêteurs ayant servi à la prise en charge de la petite Dieynaba Baldé.



Face à ce manque de respect et de considération le collectif dans une démarche responsable a voulu une gestion à l’amiable a saisi le PDG par l’intermédiaire de son avocat le jeudi 11 juin par une lettre pour lui tenir informer de notre revendication.



Le Collectif des Employés de l’ISEG compte saisir la justice dès ce lundi et une conférence de presse sera tenue dans la semaine pour informer l’opinion nationale et internationale pour d’autres informations.



