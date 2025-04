1/4 de finale retour de la Ligue des champions : le Barça et le PSG valident leur billet pour les demi-finales Rédigé par leral.net le Mardi 15 Avril 2025 à 23:37 | | 0 commentaire(s)|

Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain ont confirmé leur place dans le dernier carré de la Ligue des champions, malgré des rencontres retour pleines de suspense. À Dortmund, le Borussia a dominé le FC Barcelone 3-1 grâce à un triplé de Serhou Guirassy. Cependant, cette performance n'a pas suffi à effacer la lourde défaite 4-0 du match aller. Un but contre son camp de Ramy Bensebaini a scellé le sort du BVB, malgré une prestation offensive remarquable.



À Birmingham, Aston Villa a livré une prestation héroïque face au Paris Saint-Germain. Menés 5-1 sur l'ensemble des deux matchs après les buts d'Achraf Hakimi et Nuno Mendes, les Villans ont réagi avec panache. Youri Tielemans, John McGinn et Ezri Konsa ont redonné espoir aux supporters en ramenant le score à 5-4 sur l'ensemble des deux matchs. Malgré cette remontée spectaculaire, les efforts des hommes d'Unai Emery n'ont pas suffi pour renverser la situation et se qualifier pour les demi-finales.



Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain rejoignent donc le dernier carré de la compétition. Le Barça affrontera le vainqueur du duel entre Inter Milan et Bayern Munich, tandis que le PSG sera opposé au gagnant du match entre Real Madrid et Arsenal. Les quarts de finale retour de la Ligue des champions se poursuivront ce mercredi 16 avril. Le Real Madrid accueillera Arsenal au Santiago Bernabéu, avec l'objectif de renverser la défaite 3-0 subie à l'aller. Dans l'autre rencontre, l'Inter Milan recevra le Bayern Munich au San Siro, après avoir remporté le match aller 2-1.



Alain Bonang

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/1-4-de-finale-retour-de-...

Accueil Envoyer à un ami Partager