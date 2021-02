Massage de Sonko : haram et invraisemblable, se prononce Ahmed Khalifa Niasse Les accusations de viol portées contre Ousmane Sonko, le leader du Pastef continuent leur bad buzz. Alors que les attaques et contre-attaques se multiplient Dr Ahmed Khalifa Niasse s’est à son tour prononcé sur cette affaire.

Selon la note reçue le propriétaire du Palais Ahmadyana, Dr Ahmed Khalifa Niasse trouve invraisemblables les accusations portées contre Ousmane Sonko



Approché par la Presse pour recueillir son avis sur les accusations portées contre Sonko l’homme connu pour style très direct s'est ainsi exclamé: « Invraisemblable ! ».



Mais il a aussi ajouté « d'autant qu'un homme marié et polygame qui se fait masser par une jeune fille dans une maison close est formellement condamné par l' Islam »



