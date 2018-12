10 choses à ne jamais dire à une femme de 30 ans

Mariage, enfants, célibat, vie professionnelle… vers 30 ans, les femmes sont souvent la cible de conseils ou de questions intrusives de la part de leurs proches parce que, paraît-il, le temps passe !



Pourtant, ces derniers sont souvent contre-productifs, comme nous l’explique Lucie Mariotti, thérapeute et love coach certifiée. Voici un petit florilège des 10 phrases à ne jamais dire à une trentenaire.



1-Alors, c’est pour quand les enfants ? Tu sais qu’après 30 ans, ta fertilité décroit de jour en jour



Pourquoi il ne faut jamais le dire : « C’est une question très personnelle, et plus que de froisser la sensibilité d’une personne, cela peut carrément la heurter. Si à 30 ans, on n’a toujours pas d’enfant, c’est peut-être parce que l’on n’arrive pas à en avoir, parce que l’on n’a pas de partenaire, parce qu’avec le boulot c’est impossible… alors que l’envie peut être là. Et puis, on a le droit de ne pas vouloir d’enfant ! Cette question ne regarde que la personne concernée ».



2-J’imagine que maintenant, tu essaies de trouver le mec de ta vie, pas une rencontre d’un soir



Pourquoi il ne faut jamais le dire : « Comme pour les enfants, ce n’est pas notre âge qui doit décider de ce que l’on doit vivre ou non, mais celui que l’on a dans sa tête. On peut avoir envie de se marier à 20 ans ou vouloir s’amuser à 30 après plusieurs histoires sérieuses. En plus, c’est vraiment inefficace : mettre la pression sur une personne est tout l’inverse de ce qu’il faut puisque pour s’ouvrir à la rencontre, il faut, au contraire, lâcher-prise. Cela risque de cristalliser le problème ».



3-Vous avez la peau tirée madame, vous devriez commencer les soins anti-âges

Pourquoi il ne faut jamais le dire : « Déjà, parce que c’est très vexant ! Et puis la beauté n’est pas une question d’anti-âge ou d’antirides, mais concerne la façon dont on se sent dans son corps et dans sa tête. Dire une telle chose à une personne qui vient vous voir pour avoir des conseils sur sa peau, c’est lui faire prendre cinq ans en deux minutes car cela a une vraie incidence sur l’estime de soi. Il n’y a rien qui fonctionne mieux que de se sentir bien dans sa peau ».



4-Tu as tout pour toi, qu’est-ce qui cloche pour que tu ne rencontres pas le grand amour ? Pourquoi il ne faut jamais le dire : « J’ai de nombreuses personnes parmi ma clientèle qui ont effectivement tout pour plaire mais qui ne trouvent personne car elles ont des blocages, des croyances négatives. On peut tout avoir en apparence et être dépressif ou ne pas trouver l’amour. Dire cela à une personne, c’est encore une fois la maintenir dans un blocage dont elle essaie elle-même de sortir ».



5-Comment est-ce que tu vas gérer ta vie de famille avec ta nouvelle promotion au boulot ? Pourquoi il ne faut jamais le dire : « Parce que mieux vaut une mère épanouie au travail qu’une mère au foyer frustrée, et vice-versa. Un enfant s’adapte au mode de vie de ses parents, du moment que ces derniers sont à l’aise avec celui-ci. Et puis certaines personnes ont davantage la capacité que d’autres de pouvoir multiplier les activités ».



6-Pourquoi tu as quitté ton copain ? Il était chouette. Si ça continue, tu vas finir vieille fille Pourquoi il ne faut jamais le dire : « On ne choisit pas quelqu’un car on est obligé de trouver un partenaire, l’âge avançant. Etre avec quelqu’un, c’est avant tout un choix fait par amour et pour la bienfaisance de la relation. Vous aurez beau avoir trois enfants, il n’y aura que votre envie qui vous guidera dans le choix de rester ou non avec une personne. Se mettre en couple avec quelqu’un par dépit, c’est l’assurance que le couple ne fonctionnera pas ».



7-Tu as 30 ans, il faudrait que tu commences à faire du sport pour ta santé

Pourquoi il ne faut jamais le dire : « A 20 ans, quand on vous propose de faire du sport, c’est pour le plaisir, pour s’évader. A 30 ans, on vous dit que c’est bon pour votre santé. Certes, mais faire les choses sans plaisir n’aura absolument pas la même incidence sur la santé. Il faut trouver une activité qui puisse correspondre à la personne. Mieux vaut aussi lui dire que l’on cherche un partenaire de sport pour se motiver à deux ».



8-Ce serait bien que tu achètes une maison pour commencer à penser à ta retraite Pourquoi il ne faut jamais le dire : « En clair, il n’y a pas mieux pour démoraliser une personne. Autant déjà lui parler de ses obsèques ! Certaines personnes ont besoin d’épargner très tôt tandis que d’autres jugent qu’elles auront toujours de l’argent au moment où elles en auront besoin. Les personnes qui engagent ce genre de conversations devraient se demander si elles ne posent pas la question par procuration car elles-mêmes sont angoissées ».



9-Tu sors toujours en boîte ? T’as plutôt l’âge de faire des brunchs

Pourquoi il ne faut jamais le dire : « On peut sortir en boîte à 30 ans, et en profiter encore plus parce que, justement, on est davantage posé dans sa vie et que l’on ne se demande pas si notre façon de danser est séduisante. Et puis, on a les moyens de se payer une bouteille de champagne et un taxi pour rentrer sans penser à son compte en banque. A 30 ans, on a moins peur d’être jugée et on est souvent mieux dans ses baskets ».



10-Cela fait quatre ans que tu es avec ton copain, vous n’avez pas envie de vous marier ? Pourquoi il ne faut jamais le dire : « Encore une fois, le mariage est une affaire personnelle, et on peut avoir envie de réaliser un tas de projets ensemble sans désirer se marier. A l’inverse, le mariage peut mettre une pression inutile sur les couples et les faire basculer alors qu’ils étaient heureux auparavant et célébraient leur amour quotidiennement. Le mariage est quelque chose de stressant, il doit donc résulter d’une envie personnelle, sinon, ce ne sera que de l’angoisse ».











