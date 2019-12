10 mois depuis sa disparition, le petit Mourtalla Mbacké toujours introuvable

" Salut à tous, 10 mois déjà qu'on n'a toujours pas des nouvelles du petit Mourtalla Mbacké vraiment c'est trop dur on a cherché partout, mais nous gardons toujours espoir continuons les recherches et partages pour soutenir la famille never give up 🙏🙏🙏 ".



Voici le message d'un membre de la famille du petit garçon posté sur les réseaux sociaux. Le petit Mourtalla Mbacké a disparu devant chez lui, le jeudi 22 février 2019, à ”Touba Khaïra” situé dans le département de Mbacké. Sa disparition avait provoqué beaucoup de réactions et suscité des rumeurs autour d'un éventuel sacrifice humain à la veille de la Présidentielle du 24 février dernier.



Un appel avait même été lancé par Serigne Abdou Fatah Fallilou, porte-parole de la famille de Serigne Fallilou Mbacké, aux autorités pour diligenter les recherches en vue de retrouver cet arrière-petit-fils de Serigne Fallilou.



Le marabout et homme politique Modou Bara Doli, est accusé d'être l'auteur du rapt du petit Mourtala Mbacké. Il avait même reçu une convocation de la Division des investigations criminelles (DIC). Dix mois après sa disparition, ses parents ne baissent pas les bras et espèrent un jour revoir leur fils.