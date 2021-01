1020 MILLIARDS DE RECETTES : LA DOUANE ENTRE "RESILIENCE, RELANCE ET RENOUVEAU

La Journée internationale de la Douane a été célébrée ce mardi, 26 janvier 2021, dans la sobriété en raison de la Covid-19. Un contexte qui n’a d’ailleurs pas empêché les soldats de l’économie de mobiliser des recettes estimées à plus de 1020 milliards FCfa, en 2020. Une performance saluée par le ministre du Budget et des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, présidant la cérémonie.



" Je voudrais me réjouir de la pertinence du thème 2021 qui est d’une brûlante actualité, car invitant la communauté douanière à réfléchir sur la recherche de solutions de sortie de crise, novatrice, en ces termes : résilience, relance, renouveau : la douane au service d’une chaîne logistique durable , a déclaré l’argentier de l’État. J e voudrais donc féliciter le directeur général des Douanes pour les excellents résultats des services des soldats de l’économie, qui ont affiché des liquidations douanières record de plus de 1020 milliards FCfa, au titre de l’exercice budgétaire 2020.



Ces résultats plus qu’honorables enregistrés par le Sénégal par ailleurs gratifié par la providence d’un hivernage pluvieux, ainsi que de bonnes récoltes de variétés culturales, ont pu également être obtenus grâce à la contribution décisive de la Direction générale des Douanes tant en termes de mobilisation des recettes qu’en termes d’accompagnement des investisseurs, entreprises et autres opérateurs économiques impactés par la crise induite par la pandémie à coronavirus. "



" L’organisation mondiale des Douanes (OMD), consciente des défis multiples, a choisi une thématique d’actualité intitulée comme suit : résilience, relance, renouveau : la douane au service d’une chaîne logistique durable ", a relevé, à son tour, le directeur général des Douanes, Abdourahmane Dièye. A ce sujet, les membres de l’OMD sont interpellés à la formulation et à la mise en œuvre de stratégies, dont la trame de fond tourne autour de trois axes principaux visant à assurer : (d’abord), la résilience en plaçant les personnes au cœur du changement. (Ensuite), la relance, en renforçant la collaboration et le partenariat. (Enfin), le renouveau en adoptant des technologies de pointe".



La cérémonie a été l’occasion d’une remise de médailles d’honneur et de certificats de mérite par Abdoulaye Daouda Diallo aux soldats de l’économie. Dans les régions, les Gouverneurs se chargeront de remettre les décorations aux ayants-droit.





