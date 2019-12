11 ans de l’APR : Mbaye Ndiaye révèle pourquoi Macky refuse de structurer son parti

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2019 à 09:01 | | 0 commentaire(s)|

Les 11 ans d’existence de l’Alliance pour la République (Apr) ont été fêtés hier, sur instructions du Mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer). Présent à la rencontre, Mbaye Ndiaye a révélé les raisons pour lesquelles, Macky Sall refuse de structurer son parti.



Les 11 ans d’existence de l’Alliance pour la République (Apr) ont été fêtés hier, sur instructions du Mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer). Présent à la rencontre, Mbaye Ndiaye a révélé les raisons pour lesquelles, Macky Sall refuse de structurer son parti.



« C’est toujours les renouvellements et la vente des cartes qui causent la chute des régimes dans nos pays. Nous ne reproduirons pas les mêmes erreurs. Peut-être qu’il y a quelques choses qu’on peut faire sans que cela ne crée des problèmes, des frustrations, des batailles… Quelque chose qui renforcera l’assise du parti les prochaines années, oui, mais c’est le président Macky Sall qui le dira le moment venu », a-t-il dit au jeunes républicains.



Toujours dans les colonnes du quotidien LesEchos, le ministre d’Etat, Mbaye Ndiaye ajoute que ce qui conduit les partis à la perte du pouvoir et au déclin, ce n’est pas de l’extérieur que ça vient. Mais de l’intérieur.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos