11 bébés calcinés : Macky Sall écourte son voyage de Malabo, attendu à Tivaouane ce samedi

Le Président de la République, Son Excellence Macky SALL, Président en exercice de l'UA actuellement à Malabo pour conduire les travaux de deux Sommets extraordinaires de l'Union Africaine les 27 et 28 mai, sera de retour à Dakar par anticipation demain vendredi 27 mai 2022 immédiatement après la cérémonie d'ouverture du premier Sommet .



Le Chef de l'Etat se rendra à Tivaouane dans la matinée du samedi 28 pour rencontrer les familles endeuillées, les autorités religieuses de la ville sainte, et se rendre sur les lieux du sinistre.



Le Président de la République réitère sa compassion et présente au nom de la Nation ses condoléances aux familles explorées.