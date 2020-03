11 malades du Covid 19 internés au centre de santé de Darou Marnane : psychose et grogne chez les populations L’hospitalisation de 11 nouveaux cas positifs au coronavirus, au centre de santé de Darou Marnane, crée la psychose et suscite la grogne des populations riveraines. Ces populations qui craignent pour leurs santé, dénoncent notamment le dénuement de ce centre, aussi bien en équipements techniques qu’en ressources humaines. Ces populations qui ont annoncé une conférence de presse, ce samedi, n’en veulent pour preuve que l’ambulance de la structure, en panne depuis longtemps maintenant. Le centre hospitalier des maladies infectieuses de Fann ne dispose que 12 lits pour accueillir les malades du coronavirus, extensibles à 30, selon les autorités médicales, rappelle-t-on.

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Mars 2020 à 09:49 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos