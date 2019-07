11e édition des comptes extérieurs: Le Sénégal engrange 90 milliards de FCfa en 2019 sur ses exportations

La 11e édition des comptes extérieurs du Sénégal a vécu aujourd’hui, Et, les dernières estimations de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) donnent un chiffre d’affaire de 90 milliards de FCfa sur les exportations du Zircon et de titan. « Ce qui est plus important dans ce qu’on exporte, il y a l’or, le zircon, le poisson etc. Ce qu’on vendait en 2017 ne faisait pas 70 milliards de FCfa et en 2019, les exportations du Sénégal ont atteint presque 90 milliards de FCfa », a chiffré le Directeur national de la Bceao Ahmadou Amin Lo.



D’après lui, le Sénégal qui est en train de diversifier ses produits ne dépend pas seulement de l’agriculture.



Il a informé sur ce point que 500 milliards de FCfa sont entrés au Sénégal par le biais des sénégalais, établis à l’étranger. Et, il exhorte les sénégalais tout ce qui touche l’alimentation et j’espère que le gouvernement va prendre des mesures. « Il faut faire du consommer sénégalais pour réduire la facture alimentaire. Nous ne pouvons pas tout faire par nous-mêmes, il y aura forcément des partenaires, venus d’ailleurs pour investir dans le pays », a-t-il conclu sur Sud FM.





Leral

