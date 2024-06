1,2 milliard de dollars US mobilisés au forum du Gavi

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juin 2024 à 12:19 | | 0 commentaire(s)|

A l’occasion du forum du GAVI, un engagement financier de plus de 1,2 milliard de dollars a été annoncé pour alimenter un accélérateur de production de vaccins en Afrique, baptisé AVMA. Il s’agit d’un fonds chargé de développer de nouvelles lignes de production sur le continent, pour bâtir le marché africain du vaccin, rapporte "L'As."



Le Président français a annoncé une série de mesures prises dans le sens de renforcer la souveraineté sanitaire du continent africain. Il s’agit, en plus de l'AVMA, du lancement du cycle de reconstitution des ressources de l’Alliance du Vaccin (GAVI) pour la période 2026- 2030, la mobilisation de 10 millions d’euros pour le soutien à la production de vaccins contre le choléra, produits en Afrique, l'adhésion de la France à l’International Vaccine Institute, qui développe, teste et déploie des vaccins contre les maladies infectieuses affectant principalement, les populations des pays en voie de développement etc. Il faut rappeler qu’entre 2000 et 2020, Gavi et ses partenaires ont aidé à vacciner plus d'un milliard d'enfants, sauvant ainsi plus de 17 millions de vies.



Pendant sa période stratégique, de 2026 à 2030, Gavi prévoit d'immuniser au moins 500 millions d'enfants supplémentaires, ce qui pourrait permettre de prévenir entre 8 et 9 millions de décès supplémentaires. Mais pour y parvenir, Gavi doit lever au moins 9 milliards de dollars auprès des gouvernements donateurs, des organisations privées et des individus, par le biais d'un processus appelé reconstitution.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook