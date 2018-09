12 mn chrono avec Thierno Lô : "Le parrainage va être difficile à mettre en oeuvre. On pouvait aller à l'élection avec le même fichier qui a éjecté Diouf et Wade" lnvité de 12mn chrono sur Leral TV, Thierno Lô, le président de l’Alliance pour la Paix et Développement (Apd) a passé à la loupe avec la rédaction de leral.net l’actualité politique nationale notamment le processus électoral ainsi que le parrainage en perspective à l'élection législative de février 2019.

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Septembre 2018 à 11:09



