120 millions pour 2 semaines de location de groupes électrogènes…: le Dg du Cices ‘’déchire’’ les rapports de la Cour des comptes Les rapports 2015, 2016 et 2017 ont épinglé le Cices, dans des affaires notamment de location de groupes électrogènes à 120 millions pour 2 semaines ou encore des agents employés sur la base de faux diplômes. Le Directeur du Cices, Cheikh Tidiane Ndiaye a tenu à réagir sur le sujet. « Les sommes avancées ont été utilisées pour le désherbage, le curage du canal et l’évacuation des ordures. Ces montants n’ont pas été dépensés en deux semaines, mais plutôt depuis 7 ans que je suis en poste au Cices. Cela est bien mentionné sur le rapport et je suis quitte avec ma conscience », a-t-il martelé sur la RFM.

Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Février 2020 à 13:44 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos