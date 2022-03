129ème session ordinaire de la Boad : Le Conseil d’administration autorise de nouveaux engagements de 63,735 milliards de FCFA

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Mars 2022 à 00:15 | | 0 commentaire(s)|





Les prêts approuvés concernent le financement partiel des projets ci-après : Aménagement hydroagricole avec des pratiques agricoles intelligentes et résilientes au changement climatique (PAHA-AIC), en République du Niger . L’objectif du projet est d’assurer durablement la sécurité alimentaire par le renforcement de la résilience des populations face aux changements climatiques, à travers les techniques modernes d’irrigation et de production agricoles. Montant de l’opération : 7 milliards FCFA.

. L’objectif du projet est d’assurer durablement la sécurité alimentaire par le renforcement de la résilience des populations face aux changements climatiques, à travers les techniques modernes d’irrigation et de production agricoles. : Amélioration des corridors routiers Bissau-Dakar : aménagement et bitumage de la route Farim – Dungal – frontière du Sénégal et construction du pont de Farim, en République de Guinée-Bissau. Le projet contribuera à créer les conditions favorables à l’intégration régionale et à l’amélioration du cadre de vie des populations dans la zone délimitée. Montant de l’opération : 10 milliards FCFA. Aménagement et bitumage de la route Hamdara – Wacha – Dungass – frontière du Nigéria, en République du Niger. Ces travaux permettront d’assurer le désenclavement de la zone afin de faciliter les échanges économiques, sociaux et culturels au niveau national et sous régional. Montant de l’opération : 21,735 milliards FCFA. Programme d’assainissement dans dix (10) villes, en République du Sénégal . Le rôle du programme sera d’améliorer de façon significative les conditions de vie et la santé des populations en favorisant l’accès durable aux services publics d’assainissement. Montant de l’opération : 15 milliards FCFA.

. Le rôle du programme sera d’améliorer de façon significative les conditions de vie et la santé des populations en favorisant l’accès durable aux services publics d’assainissement. Mise en place d’une ligne de crédit à court terme en faveur de la Banque Nationale pour le Développement Economique (BNDE) pour le refinancement partiel de la campagne arachidière 2021-2022 au Sénégal. L’opération d’un montant de 10 milliards FCFA, permettra de financer l’achat de plusieurs milliers de tonnes d’arachide auprès des producteurs du bassin arachidier au Sénégal.

Aussi , les membres du Conseil ont par la suite émis un avis favorable sur le rapport annuel 2021 de la BOAD, l’état de recouvrement des créances sur prêts de la BOAD au 28 février 2022, la situation globale des recouvrements au 31 décembre 2021, l’actualisation de la Déclaration de Politique Générale (DPG) de la BOAD.

Les administrateurs ont pour finir, pris connaissance des dossiers suivants, soumis pour information : Rapport sur la situation des opérations de la BOAD par pays au 31 décembre 2021 ;

Bilan de la mise en œuvre du plan Djoliba 2021-2025 à l’issue de la 1 ère année ;

année ; Etat de mise en œuvre du Schéma Directeur du Système d’Information de la BOAD au titre de l’année 2021 ;

Situation de l’utilisation des ressources mobilisées par la BOAD au 31 janvier 2022 ; Adou FAYE Selon un communiqué de presse, après avoir examiné et arrêté les comptes de la Banque pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, les administrateurs ont approuvé cinq (05) propositions de financement de projet pour un montant global de 63,735 milliards FCfa. « Ces nouvelles approbations portent à 6 747,3 milliards FCFA, le total des engagements (toutes opérations confondues) de la Boad depuis le démarrage de ses activités opérationnelles en 1976 », précise-t-on.Les prêts approuvés concernent le financement partiel des projets ci-après :Aussi , les membres du Conseil ont par la suite émis un avis favorable sur le rapport annuel 2021 de la BOAD, l’état de recouvrement des créances sur prêts de la BOAD au 28 février 2022, la situation globale des recouvrements au 31 décembre 2021, l’actualisation de la Déclaration de Politique Générale (DPG) de la BOAD.Les administrateurs ont pour finir, pris connaissance des dossiers suivants, soumis pour information :





Source : Le Conseil d’Administration de la Banque ouest africaine de développement (Boad) s’est réuni en mode hybride pour sa 129ème session ordinaire, sous la présidence de Serge Ekue, président du Conseil d’administration, président de la Boad.Source : https://www.lejecos.com/129eme-session-ordinaire-d...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook