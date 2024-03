1,3 million de personnes mortes de tuberculose en 2022

La tuberculose reste l’une des maladies infectieuses les plus meurtrières au monde. Selon l’Oms, chaque jour, près de 3 560 personnes perdent la vie à cause de la tuberculose et près de 30 000 personnes développent cette maladie qui peut être évitée et traitée. Selon les estimations, les efforts mondiaux pour combattre la tuberculose ont permis de sauver 75 millions de vies depuis l’an 2000. Mais on note une reprise significative à l’échelle mondiale de l’extension des services de diagnostic et de traitement de la tuberculose en 2022, ce qui témoigne d’une tendance encourageante au recul des effets néfastes des perturbations dues à la COVID-19 sur les services de lutte contre la tuberculose, relate L'As.



Dans son dernier rapport sur la tuberculose dans le monde, l’OMS a souligné que plus de 7,5 millions de personnes atteintes de la maladie ont eu accès à un diagnostic et à un traitement en 2022, soit le nombre le plus élevé depuis que nous avons commencé à assurer un suivi il y a près de 30 ans. En outre, les participants à la deuxième réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations unies sur la lutte contre la tuberculose ont convenu de nouveaux objectifs pour mettre fin à cette maladie. Les progrès ont été insuffisants pour atteindre les objectifs mondiaux de lutte contre la tuberculose fixés en 2018, les perturbations causées par la pandémie et les conflits en cours étant les principaux facteurs de causalité de ce retard.